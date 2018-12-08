Суд арестовал тольяттинского маньяка

Автозаводский районный суд города Тольятти арестовал 22-летнего Артёма Семёнова , которого подозревают в нападении на женщин. Во время заседания молодой человек признал свою вину.

В настоящее время Семёнова подозревают в пяти нападениях. Первое из них произошло на аллее Рябинового бульвара 30 ноября — преступник ударил ножом 20-летнюю девушку. На следующий день он ранил 46-летнюю женщину на бульваре Космонавтов.

Следственный отдел УМВД Тольятти возбудил уголовные дела по фактам причинения тяжкого вреда здоровью, сообщает РИА Новости

Позднее полиция опубликовала фото маньяка. Семёнов был задержан 6 декабря. Он заявил, что совершал нападения, потому что пытался отомстить своей девушке за измены.