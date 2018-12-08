Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд арестовал тольяттинского маньяка 

News.ru 1 час назад
Фото: avtozavodsky.sam.sudrf.ru
Автозаводский районный суд города Тольятти арестовал 22-летнего Артёма Семёнова, которого подозревают в нападении на женщин. Во время заседания молодой человек признал свою вину.
В настоящее время Семёнова подозревают в пяти нападениях. Первое из них произошло на аллее Рябинового бульвара 30 ноября — преступник ударил ножом 20-летнюю девушку. На следующий день он ранил 46-летнюю женщину на бульваре Космонавтов.
Следственный отдел УМВД Тольятти возбудил уголовные дела по фактам причинения тяжкого вреда здоровью, сообщает РИА Новости.
Позднее полиция опубликовала фото маньяка. Семёнов был задержан 6 декабря. Он заявил, что совершал нападения, потому что пытался отомстить своей девушке за измены.
News.ru: последние новости
Боевик уничтожен в Хасавюртовском районе Дагестана Суд продлил арест участницам «Нового величия» Экс-глава РАО арестован на два месяца
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия не поддержала антироссийские санкции65
Порошенко призвал Запад «наказать» Россию25
ФСБ озвучила цель провокации Украины в Крыму221
В задержанном украинском моряке опознали мучителя313
Советник Порошенко возмутил русским языком в эфире21
Видео
01:00
Советник Порошенко возмутил русским языком в эфире
Украина В мире
07:12
Порошенко призвал Запад «наказать» Россию
Украина В мире
01:01
Нет консенсуса: Германия не будет вводить новые санкции
В мире Статьи
02:35
В задержанном украинском моряке опознали мучителя
Происшествия
05:35
Москва припомнила США массовые убийства в Сирии
В мире Ближний Восток
05:16
Германия не поддержала антироссийские санкции
В мире Европа
00:48
России пытаются приписать «захват» еще одной страны
Европа Армия
00:38
На Киевском вокзале в Москве случилось короткое замыкание
Происшествия
04:17
Политическое будущее Макрона уничтожили
Европа В мире
Шнуров рассказал о четвертой жене
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение