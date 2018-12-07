Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ликвидированный в Дагестане боевик входил в банду сторонников ИГ* 

РИА Новости + ещё 13 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Ликвидированный в Дагестане боевик входил в состав банды сторонников запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* и был причастен к убийству полицейских, сообщает информационный центр НАК.
Ранее сообщалось, что бандит, причастный к преступлениям террористической направленности, ликвидирован в ходе контртеррористической операции в окрестностях дагестанского села Эндирей.
"Нейтрализованный бандит причастен нападениям на сотрудников правоохранительных органов, в том числе к убийству в нынешнем году сотрудников полиции в Кизилюртовском районе республики. Он входил в состав банды сторонников ИГИЛ*, ликвидированной в октябре нынешнего года", — говорится в сообщении.
Добавляется, что потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет.
* Террористическая организация, запрещена в России
Последние новости
Американский эсминец не смог уйти от "Адмирала Трибуца" "Снова просится в плен". Почему украинский адмирал готов "сдаться" РФ Ультиматум США России: почему американцы бегут от нас
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Преемница Меркель начала с нападок на Россию5
Назарбаев успокоил Украину2
США обвинили Россию в химатаке в Сирии217
Порошенко заявил о готовности Украины выступить против РФ334
Ципрас сделал Путину интересное предложение29
Видео
22:01
Украине предсказали раздел между Москвой и Берлином
В мире Украина
01:21
Лавров жестко ответил США
Политика Другое
01:36
Украина разрывает дружбу с Россией
В мире Украина
01:45
Меркель выступила с последней речью
В мире
00:43
Против РФ ввели первые санкции из-за керченского инцидента
Прибалтика В мире
00:47
Названы цели кораблей НАТО в Азовском море
Армия
01:41
Эрдоган обратился к Путину из-за керченского конфликта
В мире Политика
01:01
Станцию «Улица Новаторов» украсит «пламенеющий» потолок
Новости Москвы
03:53
Варлей рассказала о домогательствах Гайдая
Шоу-бизнес
04:24
Пока вы спали: Лукашенко «закатил скандал» Путину
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение