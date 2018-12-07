Ликвидированный в Дагестане боевик входил в состав банды сторонников запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* и был причастен к убийству полицейских, сообщает информационный центр НАК.
Ранее сообщалось, что бандит, причастный к преступлениям террористической направленности, ликвидирован в ходе контртеррористической операции в окрестностях дагестанского села Эндирей.
"Нейтрализованный бандит причастен нападениям на сотрудников правоохранительных органов, в том числе к убийству в нынешнем году сотрудников полиции в Кизилюртовском районе республики. Он входил в состав банды сторонников ИГИЛ*, ликвидированной в октябре нынешнего года", — говорится в сообщении.
Добавляется, что потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет.
* Террористическая организация, запрещена в России