Мать получила 4,5 года колонии за продажу невинности дочери

Суд в Москве приговорил женщину к 4,5 годам лишения свободы за попытку продать малолетнюю дочь в сексуальное рабство. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Мать оценила право первой ночи с 13-летней дочерью в полтора миллиона рублей. Для организации сделки женщина приехала в Москву и искала клиента через посредницу. Обеих взяли с поличным во время встречи с потенциальным клиентом, которым оказался сотрудник следственных органов.

35-летняя уроженка Челябинска была признана виновной в совершении преступления по статье "Торговля людьми группой лиц по предварительному сговору в отношении несовершеннолетнего, находящегося в иной зависимости от обвиняемого".

Как пояснила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ Наталья Федорова, в августе суд уже приговорил двух соучастниц преступления к 3,5 годам колонии общего режима.