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Мать получила 4,5 года колонии за продажу невинности дочери 

Москва24 + ещё 2 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Суд в Москве приговорил женщину к 4,5 годам лишения свободы за попытку продать малолетнюю дочь в сексуальное рабство. Об этом сообщает телеканал Москва 24.
Мать оценила право первой ночи с 13-летней дочерью в полтора миллиона рублей. Для организации сделки женщина приехала в Москву и искала клиента через посредницу. Обеих взяли с поличным во время встречи с потенциальным клиентом, которым оказался сотрудник следственных органов.
35-летняя уроженка Челябинска была признана виновной в совершении преступления по статье "Торговля людьми группой лиц по предварительному сговору в отношении несовершеннолетнего, находящегося в иной зависимости от обвиняемого".
Как пояснила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ Наталья Федорова, в августе суд уже приговорил двух соучастниц преступления к 3,5 годам колонии общего режима.
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