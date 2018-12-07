Дело Пирумова отправили на новое рассмотрение

Верховный суд России отправил на новое рассмотрение дело бывшего замминистра культуры России Григория Пирумова, сообщает РИА Новости. Его обвиняют в хищениях при реконструкции Эрмитажа.

Таким образом суд удовлетворил кассационное представление прокурора. Приговор пересмотрят в Мосгорсуде.

18 мая суд арестовал экс-замминистра культуры Григория Пирумова по обвинению в мошенничестве на сумму не менее 450 миллионов рублей, выделенных на строительство зданий и фондохранилища Государственного Эрмитажа.

По этому же делу заключен под стражу руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников. Еще одним фигурантом стал экс-директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, которого арестовали заочно. Он объявлен в розыск.

Отмечалось также, что Эрмитаж заявил иск о компенсации более 856 миллионов рублей по этому делу. Размер требований музея ранее определил арбитражный суд.