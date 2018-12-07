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Подозреваемый в убийстве украинец сбежал из здания суда 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Киеве из здания Голосеевского суда сбежал мужчина, которого обвиняют в убийстве. Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на правоохранительные органы.
По информации общественного телевидения, подозреваемый находился под домашним арестом, однако 6 декабря суд изменил ему меру пресечения на содержание под стражей. Мужчине удалось сбежать.
Представитель правоохранительных органов рассказал, что задержанный вышел в коридор и убежал. В настоящий момент он находится в розыске.
Ранее 1 июля сообщалось, что во Франции грабитель-рецидивист смог на вертолете сбежать из тюрьмы, оборудованной современными системами защиты. Преступника выкрали из «семейного блока», где находятся камеры для продолжительных встреч: там заключенные могут видеться с близкими без постоянного надзора.
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