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Эсминец США сбежал от российского флота
Эсминец США сбежал от российского флота

Дело о перестрелке «банды GTA» в Мособлсуде направили в суд 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело по факту перестрелки, которую устроили в Мособлсуде члены "банды GTA" при попытке побега, передает ТАСС.
"Сегодня, 6 декабря, в Генеральной прокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Республики Таджикистан Хазратхона Додохонова. Он обвиняется в совершении побега из-под стражи, хищении оружия и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов", — сказал Куренной.
Отмечается, что уголовное дело направили в Московский областной суд с целью его рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет завершил расследование дело о стрельбе "банды GTA" в суде.
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