СК начал проверку по факту инцидента в школе в Жулебино

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту инцидента в школе в московском районе Жулебино, где ученик принес нож и угрожал нанести себе телесные повреждения.. Об этом сообщила представитель столичного главка СК Юлия Иванова.

"Следователи СК работают на месте происшествия. С ребенком работают специалисты, опрашиваются сотрудники и руководство школы", — сказала она, передает ТАСС.

Ранее столичный главк МВД опроверг информацию о том, что школьника, пришедшего с ножом в школу, задержала полиция.

По последним данным, 16-летний юноша до сих пор находится в школе. С ним общаются психологи и мама.