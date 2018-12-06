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СК начал проверку по факту инцидента в школе в Жулебино 

Москва24 49 минут назад
Фото: Мобильный репортер
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту инцидента в школе в московском районе Жулебино, где ученик принес нож и угрожал нанести себе телесные повреждения.. Об этом сообщила представитель столичного главка СК Юлия Иванова.
"Следователи СК работают на месте происшествия. С ребенком работают специалисты, опрашиваются сотрудники и руководство школы", — сказала она, передает ТАСС.
Ранее столичный главк МВД опроверг информацию о том, что школьника, пришедшего с ножом в школу, задержала полиция.
По последним данным, 16-летний юноша до сих пор находится в школе. С ним общаются психологи и мама.
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