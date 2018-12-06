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Источник News.ru опроверг передачу школьника полицейским 

News.ru 45 минут назад
Фото: Евгений Жук/АГН «Москва»
Источник News. ruопроверг данные о том, что школьник Дмитрий Иванов (имя изменено), который пришёл в учебное учреждение Жулебино с ножом, был передан правоохранителям. По его словам, подросток по-прежнему находится в учебном учреждении, с ним ведутся переговоры.
По состоянию на 12:04 медики забрали Иванова.
Ранее мать Иванова сообщила, что у него были сильные головные боли. По словам женщины, школьник постоянно принимал лекарства, чтобы успокоиться. Она не уточнила, какие именно лекарства пил подросток, однако выразила уверенность в том, что Иванов угрожал учителям именно из-за них.
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