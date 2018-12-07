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Суд продлил арест участницам «Нового величия» 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Андрей Никеричев/АГН "Москва"
Дорогомиловский суд Москвы продлил домашний арест Марии Дубовик и Анне Павликовой. Их обвиняют по делу об экстремистской организации «Новое величие».
Мера пресечения будет действовать до 13 марта 2019 года, сообщили корреспонденту News.ru в пресс-службе учреждения.
Всего фигурантами являются десять человек. Они обвиняются в том, что планировали государственный переворот. В конце сентября правозащитный центр «Мемориал» признал фигурантов данного дела политическими заключёнными.
В августе московская общественность после несанкционированного митинга добилась перевода под домашний арест двух фигуранток —Дубовик и Павликовой.
Ранее News.ru сообщал о госпитализации одного из подозреваемых по делу «Нового величия» — Вячеслава Крюкова. Он был направлен в палату интенсивной терапии больницы «Матросской тишины». По данным врачей, у задержанного зафиксировано изменение всех внутренних органов из-за голодовки. Особенно пострадали почки.
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