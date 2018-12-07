Суд продлил арест участницам «Нового величия»

Дорогомиловский суд Москвы продлил домашний арест Марии Дубовик и Анне Павликовой. Их обвиняют по делу об экстремистской организации «Новое величие».

Мера пресечения будет действовать до 13 марта 2019 года, сообщили корреспонденту News.ru в пресс-службе учреждения.

Всего фигурантами являются десять человек. Они обвиняются в том, что планировали государственный переворот. В конце сентября правозащитный центр «Мемориал» признал фигурантов данного дела политическими заключёнными.

В августе московская общественность после несанкционированного митинга добилась перевода под домашний арест двух фигуранток —Дубовик и Павликовой.

Ранее News.ru сообщал о госпитализации одного из подозреваемых по делу «Нового величия» — Вячеслава Крюкова. Он был направлен в палату интенсивной терапии больницы «Матросской тишины». По данным врачей, у задержанного зафиксировано изменение всех внутренних органов из-за голодовки. Особенно пострадали почки.