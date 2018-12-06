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СМИ: у семьи Бутиной заканчиваются деньги на адвокатов 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Facebook
Валерий Бутин, отец арестованной в США Марии Бутиной, заявил, что адвокаты могут перестать защищать россиянку из-за финансовых проблем. Об этом он сказал в интервью газете "Известия".
Бутин рассказал, что в данный момент его дочь находится в изоляторе, так как она, по его словам, передала номер телефона своего адвоката другой заключенной.
"Сейчас мы столкнулись еще и с другой серьезной проблемой — нехваткой финансовых средств на защиту дочери. На обеспечение дальнейшей работы адвокатов требуются большие деньги — речь идет о нескольких миллионах рублей", — сказал Бутин.
Он подчеркнул, что у семьи нет нужной суммы и выразил опасение, что адвокаты перестанут защищать Бутину.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила протест руководству тюрьмы США, в которой находится россиянка Бутина.
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