СМИ: у семьи Бутиной заканчиваются деньги на адвокатов

Валерий Бутин, отец арестованной в США Марии Бутиной, заявил, что адвокаты могут перестать защищать россиянку из-за финансовых проблем. Об этом он сказал в интервью газете "Известия"

Бутин рассказал, что в данный момент его дочь находится в изоляторе, так как она, по его словам, передала номер телефона своего адвоката другой заключенной.

"Сейчас мы столкнулись еще и с другой серьезной проблемой — нехваткой финансовых средств на защиту дочери. На обеспечение дальнейшей работы адвокатов требуются большие деньги — речь идет о нескольких миллионах рублей", — сказал Бутин.

Он подчеркнул, что у семьи нет нужной суммы и выразил опасение, что адвокаты перестанут защищать Бутину.