В Эрмитаже у женщины украли миллион рублей

Неизвестный украл более 1 миллиона рублей у посетительницы Эрмитажа Петербурге , сообщает пресс-служба регионального ГУМВД

"В полицию обратилась женщина 1990 года рождения с заявлением о том, что во время экскурсии в Государственном Эрмитаже неизвестный преступник из наплечной сумки совершил хищение портмоне с банковскими картами, с которых впоследствии произошло списание денежных средств более 1 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

В этот же день в полицию c заявлением о краже во время экскурсии в Эрмитаже обратилась еще одна женщина. Она заявила, что во время экскурсии из сумки у нее вытащили портмоне с 29 тысячами рублей.

Ведется проверка.