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В Эрмитаже у женщины украли миллион рублей 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Неизвестный украл более 1 миллиона рублей у посетительницы Эрмитажа в Петербурге, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.
"В полицию обратилась женщина 1990 года рождения с заявлением о том, что во время экскурсии в Государственном Эрмитаже неизвестный преступник из наплечной сумки совершил хищение портмоне с банковскими картами, с которых впоследствии произошло списание денежных средств более 1 миллиона рублей", — говорится в сообщении.
В этот же день в полицию c заявлением о краже во время экскурсии в Эрмитаже обратилась еще одна женщина. Она заявила, что во время экскурсии из сумки у нее вытащили портмоне с 29 тысячами рублей.
Ведется проверка.
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