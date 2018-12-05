У женщины стянули с пальца кольцо за 7,5 млн рублей в ресторане в Москве

Сотрудники полиции сообщили о начале проверки после обращения женщины, которая заявила о краже кольца в ресторане в центре Москвы , передает агентство городских новостей "Москва" "Гражданка попросила принять меры к неизвестному, который в период с вечера 30 ноября по утро 1 декабря текущего года в ресторане на ул. Рочдельская похитил с ее пальца кольцо стоимостью 7,5 млн руб. ", — заявили в ОВД "Пресненский". Отмечается, что в настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.