В Испании изъяли почти три тонны кокаина

Национальная полиция Испании изъяла в ходе операции почти три тонны кокаины, которые наркоторговцы переправляли из Латинской Америки.

Наркотики подозреваемые перегрузили с судна в двух морских милях от острова Гран-Канария (Канарские острова) на две лодки. В тот момент, когда тюки с кокаином (в общей сложности 2 875 килограммов) пытались выгрузить на берег, была проведена операция, говорится в сообщении Национальной полиции.

Также отмечается, что изъято огнестрельное оружие. Задержаны 13 человек в ходе основной стадии операции, еще четверо арестованы позже на Канарских островах и в Мадриде — в основном испанцы, но среди них есть также гражданин Уругвая и гражданин Аргентины. В розыск объявлены еще два человека.

Задержанным предъявлены обвинения в контрабанде наркотиков и отмывании денег.