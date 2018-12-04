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В Испании изъяли почти три тонны кокаина 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Национальная полиция Испании изъяла в ходе операции почти три тонны кокаины, которые наркоторговцы переправляли из Латинской Америки.
Наркотики подозреваемые перегрузили с судна в двух морских милях от острова Гран-Канария (Канарские острова) на две лодки. В тот момент, когда тюки с кокаином (в общей сложности 2 875 килограммов) пытались выгрузить на берег, была проведена операция, говорится в сообщении Национальной полиции.
Также отмечается, что изъято огнестрельное оружие. Задержаны 13 человек в ходе основной стадии операции, еще четверо арестованы позже на Канарских островах и в Мадриде — в основном испанцы, но среди них есть также гражданин Уругвая и гражданин Аргентины. В розыск объявлены еще два человека.
Задержанным предъявлены обвинения в контрабанде наркотиков и отмывании денег.
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