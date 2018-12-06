Задержан подозреваемый в убийстве девушки в столичном лесу 

Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве девушки, тело которой нашли в лесополосе на востоке столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник главы ГСУ Следственного комитета России по городу Юлия Иванова.
«В соответствии со статьей 91 УПК РФ задержан мужчина 1988 г. рождения, подозреваемый в совершении преступления. В скором времени в отношении фигуранта будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается», — сказала собеседница агентства.
Ранее источник Агентства «Москва» сообщил, что утром 3 декабря дворник обнаружил у мусорных контейнеров в лесополосе в районе ул. Ивантеевская тело гражданки 1998 г. рождения с рубленой раной головы. На момент обнаружения девушка была мертва около трех часов. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело об убийстве. С места преступления правоохранители изъяли пустую пачку от сигарет и три окурка, две пустые банки из-под пива, пустую бутылку из-под «Портвейна 777», волос и две упаковки от презервативов.