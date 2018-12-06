Задержан подозреваемый в убийстве девушки в столичном лесу

Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве девушки, тело которой нашли в лесополосе на востоке столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник главы ГСУ Следственного комитета России по городу Юлия Иванова.

«В соответствии со статьей 91 УПК РФ задержан мужчина 1988 г. рождения, подозреваемый в совершении преступления. В скором времени в отношении фигуранта будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается», — сказала собеседница агентства.