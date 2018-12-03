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ФСБ пресекла подпольное изготовление оружия под Иваново 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: НАК РФ
Федеральная служба безопасности РФ пресекла в Ивановской области деятельность злоумышленников, которые модернизировали в подпольных мастерских оружие в боевые аналоги, а также изготавливали боеприпасы и сбывали их, возбуждены уголовные дела, сообщил центр общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена деятельность группы лиц из числа жителей города Кинешма Ивановской области, причастной к модернизации в подпольных мастерских гражданских образцов огнестрельного оружия в боевые аналоги, изготовлению боеприпасов и их сбыту", — говорится в сообщении.
Добавляется, что из незаконного оборота изъяты нарезное огнестрельное оружие — автомат, изготовленный самодельным способом из частей и деталей списанного автомата Калашникова ОС АК-103, и более 20 охотничьих патронов калибра 7,62x39 мм, относящиеся к боеприпасам для охотничьего нарезного огнестрельного оружия, а также предметы похожие на пистолет-пулемет "Узи", пистолет "ПМ", револьвер марки "Наган", основные части и комплектующие оружия, более 50 патронов различного калибра и 2,5 килограмма пороха.
"Таким образом, пресечена деятельность подпольной мастерской со специальным оборудованием и инструментами для модернизации оружия и изготовления патронов", — отмечается в сообщении.
Возбуждены уголовные дела по статье "незаконный оборот оружия", а также решается вопрос о дополнительной квалификации действий виновных лиц.
Кроме того, следственные действия по установлению возможной причастности членов преступной группы к совершению иных тяжких и особо тяжких преступлений с использованием оружия продолжаются.
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ФСБ , Криминал , Происшествия , Ивановская Область , Кинешма
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