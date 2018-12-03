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Ревнивый россиянин убил жену и мужа ее сестры 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Челябинской области электрослесарь Василий Борисенко сжег заживо в автомобиле свою жену и мужа ее сестры. Преступление он объяснил ревностью, сообщается на сайте Челябинского областного суда.
Суд установил, что в ночь на 3 января в поселке Кленовка обвиняемый праздновал наступление Нового года в компании жены и семьи ее сестры. Затем сестра жены сообщила Борисенко, что та изменила ему с ее мужем. Тогда он избил жену, затем доехал до дома мужа ее сестры, избил его до бессознательного состояния и бросил в багажник автомобиля. Вернувшись домой, Борисенко несколько раз ударил супругу и также поместил ее в багажник. Он отвез заложников в лес, где поджег транспортное средство, используя зажигалку и рекламные буклеты. Находившиеся внутри мужчина и женщина скончались от отравления угарным газом.
Спустя два дня после поджога Борисенко сам пришел в полицию и рассказал об убийстве. Он частично признал вину, оправдав преступление чувством ревности. Его признали виновным в двойном убийстве (пункт «а» части 2 статьи 105 УК). Суд счел смягчающим обстоятельством, что у подсудимого остались трое детей.
Ранее в Подмосковье произошло два массовых убийства и суицид, причиной которых стала ревность. В одной из квартир в Видном были обнаружены тела мужчины и женщины с множественными огнестрельными ранениями, а также мужчина с ранением головы, который после доставки в больницу скончался.
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Василий Борисенко , Криминал , Происшествия , Челябинская Область
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