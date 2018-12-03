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Сотрудники психбольницы Иркутска крали пенсии у пациентов 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бухгалтера и двух сотрудников Иркутской областной клинической психиатрической больницы осудили за хищение пенсий пациентов на общую сумму более 700 тыс. рублей.
«Они признаны виновными в совершении двух эпизодов преступлений, по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения», — сообщается на сайте СК РФ по Иркутской области.
Известно, что в конце декабря 2017 года и в январе 2018 года 23-летняя бухгалтер больницы заменила анкетные данные пациента, находящегося на принудительном лечении, на анкетные данные жителя города Иркутска, вступившего в сговор со злоумышленницами. После этого обвиняемые от имени пациента составили подложное заявление на имя главного врача ГУЗ ИОКПБ с просьбой о перечислении пенсии на счет, указанный мошенниками, из-за выписки пациента из больницы.
В итоге у одного из пациентов они похитили 233 тыс. руб., а у второго — более 560 тыс. рублей.
Свердловским районным судом города Иркутска, одной из подсудимых назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, а двум другим — два с половиной года лишения свободы условно.
Ранее экс-главу благотворительного фонда осудили за мошенничество с квартирами.
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Криминал , Происшествия , Иркутск
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