Сотрудники психбольницы Иркутска крали пенсии у пациентов

Бухгалтера и двух сотрудников Иркутской областной клинической психиатрической больницы осудили за хищение пенсий пациентов на общую сумму более 700 тыс. рублей.

«Они признаны виновными в совершении двух эпизодов преступлений, по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения», — сообщается на сайте СК РФ по Иркутской области.

Известно, что в конце декабря 2017 года и в январе 2018 года 23-летняя бухгалтер больницы заменила анкетные данные пациента, находящегося на принудительном лечении, на анкетные данные жителя города Иркутска, вступившего в сговор со злоумышленницами. После этого обвиняемые от имени пациента составили подложное заявление на имя главного врача ГУЗ ИОКПБ с просьбой о перечислении пенсии на счет, указанный мошенниками, из-за выписки пациента из больницы.

В итоге у одного из пациентов они похитили 233 тыс. руб., а у второго — более 560 тыс. рублей.

Свердловским районным судом города Иркутска, одной из подсудимых назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, а двум другим — два с половиной года лишения свободы условно.

Ранее экс-главу благотворительного фонда осудили за мошенничество с квартирами.