В Москве ограбили кофейню «OneBucksCoffee» 

Преступникам хватило 20 минут на совершение грабежа
2 декабря в дежурную часть опорного пункта полиции поступило сообщение о краже из кофейни «OneBucksCoffee», сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. Установлено, что в период времени с 0:20 по 0:40 злоумышленники повредили рольставни и отжали окно в заведении на Ленинском проспекте, 2А, откуда похитили 57 000 рублей. Личности преступников пока не установлены. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Возбуждено уголовное дело.