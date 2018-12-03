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В Москве ограбили кофейню «OneBucksCoffee» 

Вести Подмосковья 57 минут назад
Фото: Открытый источник Подробнее на «Вести Подмосковья»: http://vmo24.ru/news/v_moskve_ograbili_kofeynyu_onebuckscoffee
Преступникам хватило 20 минут на совершение грабежа
2 декабря в дежурную часть опорного пункта полиции поступило сообщение о краже из кофейни «OneBucksCoffee», сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. Установлено, что в период времени с 0:20 по 0:40 злоумышленники повредили рольставни и отжали окно в заведении на Ленинском проспекте, 2А, откуда похитили 57 000 рублей. Личности преступников пока не установлены. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Возбуждено уголовное дело.
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