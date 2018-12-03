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Изобретатель бифидока объявлен в международный розыск 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 10 49 минут назад
Фото: Славмо AO/Youtube
Совладелец фармпроизводителя «Партнер», изобретатель бифидока Игорь Вайншток заочно арестован и объявлен в международный розыск, сообщают СМИ.
Фигурантами уголовного дела также стали еще один совладелец «Партнера» Сергей Иванченко и член совета директоров компании Николай Загородник. Иванченко находится под домашним арестом, с Загородника взяли подписку о невыезде.
Российское следствие инкриминирует им невыплату зарплаты, Вайншток обвиняется также в злоупотреблении полномочиями, пишет «Коммерсант».
Потерпевшей стороной в деле является Фондсервисбанк, который открыл «Партнеру» кредитную линию на сумму около 3 млрд рублей. Как заявил сам Вайншток, после смены руководства банк решил, что из-за кредитов «Партнеру» потерял 42 млн рублей.
Вайншток находится за границей. О визите оперативников его предупредили родственники.
«Поняв, что полицейские ждут меня, я вместо того, чтобы уехать в их сопровождении в «Матросскую Тишину», взял такси и отправился в аэропорт», — сказал Вайншток, считающий уголовное дело «частью плана рейдерского захвата» предприятия.
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Комментарии9
Сергей Иванченко , Фондсервисбанк , Криминал , Происшествия
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