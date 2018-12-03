Изобретатель бифидока объявлен в международный розыск

Совладелец фармпроизводителя «Партнер», изобретатель бифидока Игорь Вайншток заочно арестован и объявлен в международный розыск, сообщают СМИ.

Фигурантами уголовного дела также стали еще один совладелец «Партнера» Сергей Иванченко и член совета директоров компании Николай Загородник. Иванченко находится под домашним арестом, с Загородника взяли подписку о невыезде.

Российское следствие инкриминирует им невыплату зарплаты, Вайншток обвиняется также в злоупотреблении полномочиями, пишет «Коммерсант».

Потерпевшей стороной в деле является Фондсервисбанк , который открыл «Партнеру» кредитную линию на сумму около 3 млрд рублей. Как заявил сам Вайншток, после смены руководства банк решил, что из-за кредитов «Партнеру» потерял 42 млн рублей.

Вайншток находится за границей. О визите оперативников его предупредили родственники.