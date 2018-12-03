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СМИ опубликовали фото предполагаемого маньяка из Тольятти 

Рамблер + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
РЕН ТВ опубликовал фотографию вероятного маньяка из Тольятти, который нападает с ножом на женщин. Полицейские разыскивают неизвестного мужчину, его мотивы не известны. Одну из пострадавших, 20-летнюю девушку, преступник ударил в спину. Чуть позже в том же районе города в похожей ситуации злоумышленник ранил ещё одну прохожую. Обе жертвы теперь находятся в больнице.
ren.tv
Судя по опубликованной фотографии злоумышленнику около 30 лет, невысокого роста, худощавый. Оперативники уже обратились за помощью в его поимке к жителям города.
Тем временем в Липецкой области жители села Ильино сами поймали, вероятного серийного насильника женщин, сообщает сайт Gorod48.ru. Им оказался 41-летний уроженец Казахстана. Следователи полагают, что на его счету как минимум три изнасилования и одна попытка изнасилования. У экспертов уже есть на руках результаты генетической экспертизы, которые являются неопровержимой уликой. Арестованный свою вину отрицает. Ранее в Казахстане он уже был трижды судим за воровство и причинение тяжких телесных повреждений.
Комментарии1
РЕН ТВ , Gorod48.ru , Криминал , Происшествия , Тольятти
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