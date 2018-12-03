СМИ опубликовали фото предполагаемого маньяка из Тольятти

РЕН ТВ опубликовал фотографию вероятного маньяка из Тольятти , который нападает с ножом на женщин. Полицейские разыскивают неизвестного мужчину, его мотивы не известны. Одну из пострадавших, 20-летнюю девушку, преступник ударил в спину. Чуть позже в том же районе города в похожей ситуации злоумышленник ранил ещё одну прохожую. Обе жертвы теперь находятся в больнице.

ren.tv

Судя по опубликованной фотографии злоумышленнику около 30 лет, невысокого роста, худощавый. Оперативники уже обратились за помощью в его поимке к жителям города.