Россиянка ограбила аптеку ради ипотеки

Брянске возбуждено уголовное дело в отношении заведующей филиалом одной из местных аптек. Женщина обвиняется в хищении крупной денежной суммы. Об этом сообщает городской портал «Брянский объектив».

Как установило следствие, с ноября 2017-го по июнь 2018 года заведующая филиала аптеки «Брянскфармация», пользуясь своим служебным положением, похитила у предприятия более миллиона рублей.

Украденные деньги женщина тратила на обслуживание ипотечного кредита, который оформили ее родственники.

Подозреваемая задержана, ей грозит наказание до десяти лет лишения свободы, а также штраф до миллиона рублей.

Проблемы с ипотекой время от времени побуждают россиян к совершению преступлений. Так, в 2016 году жительница Омска оформила поддельное свидетельство о собственной смерти, чтобы не возвращать ипотечный кредит. Мошенничество было раскрыто, женщину приговорили к двум с половиной годам лишения свободы.