Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянка ограбила аптеку ради ипотеки 

Lenta.ru 53 минуты назад
Фото: Copy.bfarm.ru
В Брянске возбуждено уголовное дело в отношении заведующей филиалом одной из местных аптек. Женщина обвиняется в хищении крупной денежной суммы. Об этом сообщает городской портал «Брянский объектив».
Как установило следствие, с ноября 2017-го по июнь 2018 года заведующая филиала аптеки «Брянскфармация», пользуясь своим служебным положением, похитила у предприятия более миллиона рублей.
Украденные деньги женщина тратила на обслуживание ипотечного кредита, который оформили ее родственники.
Подозреваемая задержана, ей грозит наказание до десяти лет лишения свободы, а также штраф до миллиона рублей.
Проблемы с ипотекой время от времени побуждают россиян к совершению преступлений. Так, в 2016 году жительница Омска оформила поддельное свидетельство о собственной смерти, чтобы не возвращать ипотечный кредит. Мошенничество было раскрыто, женщину приговорили к двум с половиной годам лишения свободы.
Последние новости
Трамп отказался встречаться с Путиным «на ногах» Россия признала участие военных в инциденте в Черном море Насильники дознавательницы из Уфы лишились алиби
Комментарии
Криминал , Происшествия , Брянск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Удмуртии семья из трех человек спрыгнула с крыши207
В Кремле внесли ясность в приветствие Путина и Трампа
Путин и Трамп не поздоровались друг с другом на G20
Брилев ответил на совет Познера по гражданству284
Путин эффектно поздоровался с саудовским принцем
Видео
00:27
Трамп разочаровался в переводе и выкинул приемник
В мире
01:23
Пока вы спали: Кремль отреагировал на демарш США
Общество
00:53
Российский тяжелый «Скиф» взлетел
Наука и техника
02:00
G20 начался серией нелепостей и накладок
В мире Европа
00:49
В Арктике появятся еще два атомных ледокола
Наука и техника
01:07
Российским мужчинам закроют въезд на Украину
Украина В мире
06:32
Пил за рулем? Тальков отказался от медосвидетельствования
Происшествия Статьи
01:46
Меркель хотели убить?
В мире Статьи
01:11
Кремль назвал последствия решения Трампа
Политика
01:33
Дед Мороз запретил россиянам просить машины и квартиры
Общество Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение