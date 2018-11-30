В российских тюрьмах запретят привилегии для богатых и VIP-камеры

Пленум Верховного суда России обсудил проект постановления, который фактически запрещает привилегии для богатых заключенных. Согласно документу, некоторые вольности для зеков могут послужить поводом для административного иска против руководства тюрьмы. Об этом сообщает ТАСС. «Предоставление отдельным лицам незаконных привилегий и льгот по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям или по иным обстоятельствам также может свидетельствовать о нарушении условий принудительного содержания», — сказано в проекте постановления. Дополнительные блага, по документу, разрешаются только в рамках установленных норм. Обязанность доказывать соблюдение надлежащих условий возлагается на должностных лиц или учреждения. В декабре 2017 года разгорелся скандал в «Матросской тишине» после выхода статьи в « Московском комсомольце » о камерах в СИЗО , условия содержания в которых значительно лучше остальных. По словам первого заместителя председателя ОНК Москвы Евы Меркачевой, одну из таких камер даже можно назвать люксовой, на уровне номера четырехзвездного отеля. Там содержался обвиняемый в мошенничестве Дионисий Золотов, которого позже отправили в колонию.