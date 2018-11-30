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На Украине пенсионера заживо залили цементом 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В украинском Вознесенске пенсионеру нанесли 11 ножевых ранений и заживо залили цементом в подвале собственного дома. Об этом сообщает прокуратура Николаевской области.
Сотрудники ведомства задержали 33-летнего подозреваемого. Следствием установлено, что в ночь на 24 ноября мужчина находился в доме убитого.
"На почве личных неприязненных отношений он нанес потерпевшему 11 ножевых ранений в различные жизненно важные части тела", — говорится в сообщении прокуратуры.
После этого мужчина перенес тело пенсионера в подвал и залил его цементным раствором.
В районный суд подано ходатайство о заключении подозреваемого под стражу. Начато досудебное расследование по статье "Умышленное убийство".
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Генпрокуратура РФ , Криминал , Вознесенск
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