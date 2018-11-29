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Жильцы многоэтажки в Сургуте нашли записку с угрозой взрыва 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правоохранительные органы Ханты-Мансийского автономного округа проверяют информацию из обнаруженной жильцами записки, в которой неизвестные угрожают взорвать жилой дом в Сургуте.
Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал источник в экстренных службах города.
Как рассказал собеседник агентства, грозное послание лежало на подоконнике дома по Пролетарскому проспекту. В нем сообщалось, что в определенное время произойдет взрыв бомбы.
В настоящее время многоэтажка оцеплена полицейскими, на месте ЧП работают кинологи и специалисты-взрывотехники, которые проверяют дом на наличие подозрительных предметов.
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Криминал , Происшествия , Сургут , Ханты-Мансийский автономный округ
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