Троих экстремистов ликвидировали в Кабардино‐Балкарии

Спецслужбы России ликвидировали троих участников религиозно-экстремистской ячейки в Кабардино-Балкарии.

Они планировали покушения на сотрудников правоохранительных органов и предпринимателей.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.