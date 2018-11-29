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Троих экстремистов ликвидировали в Кабардино‐Балкарии
360tv.ru
1 час назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Спецслужбы
России
ликвидировали троих участников религиозно-экстремистской ячейки в Кабардино-Балкарии.
Они планировали покушения на сотрудников
правоохранительных органов
и предпринимателей.
Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
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