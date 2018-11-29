Тезка Христа устроил дебош у Кремля

В центре Москвы задержан житель столицы, который приставал к прохожим в Александровском саду. Как сообщает «Московский комсомолец», его имя — Иисус Иосифович Христос.

Мужчина кричал, что лежал голым в гробу и восстал из мертвых. Когда на него обратили внимание сотрудники полиции, он объявил, что ему необходимо попасть к президенту, подарить ему флаг и рассказать, что ему приснилось в гробу.

После того, как тезку Христа доставили в отделение полиции, он попытался напасть на людей. Его изолировали, а затем на скорой доставили в специализированную больницу. Предполагается, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о назначении ему принудительного лечения.

Дочь задержанного рассказала, что отцу поставили диагноз мания величия. Она предположила, что инцидент в центре города связан с тем, что он перестал принимать назначенные таблетки.

В мае в отношении Христоса было возбуждено уголовное дело: он украл мобильный телефон, а затем продал на радиорынке. В октябре по решению суда он был признан нетрудоспособным. «Отца освободили от уголовного преследования, и мне удалось уговорить суд назначить ему амбулаторное лечение», — рассказала его дочь.