Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тезка Христа устроил дебош у Кремля 

Lenta.ru + ещё 2 54 минуты назад
Фото: t.me/readovkanews
В центре Москвы задержан житель столицы, который приставал к прохожим в Александровском саду. Как сообщает «Московский комсомолец», его имя — Иисус Иосифович Христос.
Мужчина кричал, что лежал голым в гробу и восстал из мертвых. Когда на него обратили внимание сотрудники полиции, он объявил, что ему необходимо попасть к президенту, подарить ему флаг и рассказать, что ему приснилось в гробу.
После того, как тезку Христа доставили в отделение полиции, он попытался напасть на людей. Его изолировали, а затем на скорой доставили в специализированную больницу. Предполагается, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о назначении ему принудительного лечения.
Дочь задержанного рассказала, что отцу поставили диагноз мания величия. Она предположила, что инцидент в центре города связан с тем, что он перестал принимать назначенные таблетки.
В мае в отношении Христоса было возбуждено уголовное дело: он украл мобильный телефон, а затем продал на радиорынке. В октябре по решению суда он был признан нетрудоспособным. «Отца освободили от уголовного преследования, и мне удалось уговорить суд назначить ему амбулаторное лечение», — рассказала его дочь.
Последние новости
Украина захотела лишить Россию прохода через Босфор С интернета сняли вину во влиянии на самоубийства подростков Найден виновник поломки Московской канатной дороги
Комментарии2
Криминал , Происшествия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко обратился к НАТО с надеждой624
Пока вы спали: В России началась дедолларизация554
Порошенко назвал Путина императором165
Осина нашли с рюмкой в руке41
Задержанный в Крыму сотрудник СБУ сделал заявление422
Видео
02:18
Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Политика
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
01:40
Трамп взялся за ЧП в Керченском проливе
В мире Политика
01:55
Михалков раскрыл секрет дружбы с Путиным
Общество
00:34
Канатная дорога в Лужниках закрыта
Новости Москвы
04:22
Закон о военном положении на Украине вступил в силу
В мире Украина
00:48
Шепелев вышел в свет с любовницей
Шоу-бизнес
04:21
Песков анонсировал важное заявление Путина
Политика
01:39
Выкатку первого Ил-112В сняли на видео
Армия
03:10
Киев заявил о блокировании портов в Азовском море
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение