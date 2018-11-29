У мужчины в торговом центре «Афимолл Сити» украли 80 тыс. долл.

Вечером 27 ноября в полицию обратился гражданин 1986 г. рождения. «Мужчина сообщил, что неизвестное лицо в помещении торгового центра, расположенного на Пресненской набережной, д. 2, тайно похитило у него из сумки 80 тыс. долл., чем причинило ущерб на сумму около 5,3 млн руб.», — сказали в пресс-службе.

По данному факту в МВД возбудили уголовное дело о краже. Ведется розыск преступника.

Согласно информации из открытых источников, на Пресненской набережной, д. 2 расположен торговый центр «Афимолл Сити».