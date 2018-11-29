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У мужчины в торговом центре «Афимолл Сити» украли 80 тыс. долл. 

Агентство «Москва» 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
У посетителя торгового центра «Афимолл Сити» в центре столицы украли 80 тыс. долл., сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Вечером 27 ноября в полицию обратился гражданин 1986 г. рождения. «Мужчина сообщил, что неизвестное лицо в помещении торгового центра, расположенного на Пресненской набережной, д. 2, тайно похитило у него из сумки 80 тыс. долл., чем причинило ущерб на сумму около 5,3 млн руб.», — сказали в пресс-службе.
По данному факту в МВД возбудили уголовное дело о краже. Ведется розыск преступника.
Согласно информации из открытых источников, на Пресненской набережной, д. 2 расположен торговый центр «Афимолл Сити».
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МВД , АГН "Москва" , Криминал , Происшествия
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