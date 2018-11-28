В Москве осудили членов ИГ за подготовку терактов 

В столице на длительные сроки осуждены члены террористической группировки "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная в России), которые готовили теракты и вербовали граждан для участия в боевых действиях в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по столице и Московской области.
Сотрудники органов ФСБ пресекли деятельность группировки, которая финансировала и вербовала граждан, а также осуществляла их переправку в Сирию. Также отмечается, что они готовили теракты в столичном регионе.
Участников ячейки будут отбывать наказания в исправительном учреждении строго режима.
28 ноября приговор Московского окружного военного суда вступил в силу.
В ходе обысков по адресам членов террористической ячейки изъяли оружие, боеприпасы, самодельные взрывные устройства.
Ранее Владимир Путин заявил, что в этом году спецслужбы смогли предотвратить 15 терактов. президент отметил, что и дальше необходимо также эффективно работать и сотрудничать с Национальным антитеррористическим комитетом (НАК) .