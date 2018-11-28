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В ФСБ объяснили проведение проверки в мэрии Якутска 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники ФСБ проверяют агентство культуры и художественного образования мэрии Якутска на факт хищения бюджетных средств, выделенных на проведение праздничных и культурных мероприятий, сообщает РИА Новости пресс-служба управления ФСБ по Якутии.
Ранее сообщалось, что в среду в управлении культуры администрации Якутска начались обыски.
"Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на проверку информации о возможных фактах хищения бюджетных средств, выделенных МБУ "Агентство культуры и художественного образования" городского округа "Город Якутск" на проведение праздничных и культурных мероприятий", — отметили в пресс-службе.
Муниципальное учреждение "Агентство культуры и художественного образования" городского округа "Город Якутск" обладает полномочиями окружной администрации в области культуры, художественного и музыкального дополнительного образования.
В понедельник сообщалось, что после объявления электронных торгов на банкеты для мэрии на сумму свыше 1 миллиона рублей будет уволен руководитель управления делами администрации Якутска. По словам главы Якутска, она "была неприятно удивлена", узнав о закупке муниципальным казенным учреждением "Управление делами" услуг по организации питания на сумму свыше 1 миллиона рублей". Она добавила, что не получила "вразумительного объяснения" от руководителя МКУ "Управление делами".
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ФСБ , РИА Новости , Криминал , Происшествия , Республика Саха (Якутия) , Якутск
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