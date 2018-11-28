Задержан начальник ГУ МЧС по Саратовской области 

Сотрудники правоохранительных органов утром 28 ноября задержали начальника Главного управления МЧС по Саратовской области Игоря Качева. Об этом «Интерфаксу» рассказал депутат областной думы Николай Бондаренко.
«Сотрудники силовых структур в среду задержали начальника ГУ МЧС региона Игоря Качева», — сказал Бондаренко. В связи с чем связано задержание, политик не уточнил. Официальных комментариев на этот счет также пока не было.
По информации телеканала «Саратов 24», деятельность Качева и еще ряда сотрудников его ведомства заинтересовала ФСБ.
Качев возглавляет ГУ МЧС с сентября 2013 года. Чиновник имеет ряд государственных наград.
В августе 2018 года было возбуждено уголовное дело в отношении областного министра промышленности и энергетики Андрея Куликова. Его обвинили в подделке документов и превышении должностных полномочий.