Задержан начальник ГУ МЧС по Саратовской области

Качев возглавляет ГУ МЧС с сентября 2013 года. Чиновник имеет ряд государственных наград.

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