Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд в закрытом режиме рассмотрит дело «ивантеевского стрелка» 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ивантеевский суд Подмосковья в закрытом режиме приступил к слушаниям по делу девятиклассника, устроившего стрельбу в ивантеевской школе, передает корреспондент РИА Новости.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство адвоката несовершеннолетнего подсудимого, которое поддержали и другие участники процесса.
Как ожидается, на первом слушании прокурор огласит фабулу обвинительного заключения, после чего подсудимый выскажет свое отношение к нему, затем суд перейдет к исследованию доказательств и допросу свидетелей. Как сообщил РИА Новости защитник обвиняемого, процесс займет не менее полугода.
Он добавил, что пока никаких исков по делу не заявлено. Но у потерпевших, которых на заседание пришло несколько десятков, есть возможность заявить иски о компенсации позднее.
В подмосковной Ивантеевке 5 сентября прошлого года девятиклассник 2002 года рождения во время урока информатики напал на учителя с кухонным топориком. Подросток ударил женщину по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. В классе началась паника, и учащиеся, пытаясь спастись от нападавшего, стали выпрыгивать из окон. В результате инцидента пострадали четыре человека: учитель получила черепно-мозговую травму, а три ученика — переломы и ушибы.
Подросток был задержан, в его отношении сначала было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство, совершенное с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств", а затем следователи дополнительно квалифицировали его действия как "покушение на убийство". Также в связи с инцидентом заведено дело о халатности, прокуратура инициировала проверку в отношении органов профилактики.
Соседи "ивантеевского стрелка" рассказали РИА Новости, что тот всегда был спокойным, "никогда не проявлял агрессию" и "ничего необычного" за его семьей не замечали. Однако некоторые ученики школы сообщили, что задержанный систематически подвергался унижениям со стороны одноклассников, при этом руководство школы никак на это не реагировало.
Последние новости
НАТО пригрозила России "последствиями" из-за ситуации в Керчи Операция "Необузданная свобода": Порошенко переиграл всех Украинская рулетка для России: на кону пять атомных реакторов
Комментарии
Криминал , Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Военное положение раскололо Украину220
В Керчь перебросили новейшее оружие России484
Пилоты рухнувшего Боинга вели «смертельную борьбу»91
Poseidon заметили у Керченского пролива40
Писатель Елизаров госпитализирован после попытки суицида41
Видео
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
01:55
Михалков раскрыл секрет дружбы с Путиным
Общество
04:21
Песков анонсировал важное заявление Путина
Политика
00:36
В Керчь перебросили новейшее оружие России
Армия Оружие
01:04
Американку арестовали за сладкую вату
Происшествия В мире
02:30
Писатель Елизаров госпитализирован после попытки суицида
Происшествия
00:27
Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа
Политика
00:26
В Москве эвакуировали четыре ТЦ
Происшествия
00:40
Украина попросила США о военной базе
В мире Армия
20:01
«Практически умерла»: почему нет веры в «скорую»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение