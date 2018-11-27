Уронившему пациентку водителю скорой вынесли приговор

В Нижнем Тагиле водителя скорой помощи, который уронил пациентку при погрузке в авто, после чего она скончалась, приговорили к году ограничения свободы и штрафу.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил Ивана Махрова к году ограничения свободы и к штрафу в пользу родственников погибшей в размере 642 тыс. рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональную прокуратуру

Инцидент произошел 30 декабря 2016 года. Махров перевозил пациентку из реанимации больницы в терапевтическое отделение, где ей должны были сделать компьютерную томографию.

При погрузке в автомобиль он наклонил тележку-каталку, женщина выпала и ударилась головой. Она получила черепно-мозговую травму и скончалась в тот же день. В больницу пациентка поступила с болезнью, не вызывающей опасения для жизни.

В феврале 2018 года житель подмосковного города Люберцы скончался после того, как в течение двух с половиной часов ждал скорую помощь.