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Уронившему пациентку водителю скорой вынесли приговор 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Нижнем Тагиле водителя скорой помощи, который уронил пациентку при погрузке в авто, после чего она скончалась, приговорили к году ограничения свободы и штрафу.
Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил Ивана Махрова к году ограничения свободы и к штрафу в пользу родственников погибшей в размере 642 тыс. рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональную прокуратуру.
Инцидент произошел 30 декабря 2016 года. Махров перевозил пациентку из реанимации больницы в терапевтическое отделение, где ей должны были сделать компьютерную томографию.
При погрузке в автомобиль он наклонил тележку-каталку, женщина выпала и ударилась головой. Она получила черепно-мозговую травму и скончалась в тот же день. В больницу пациентка поступила с болезнью, не вызывающей опасения для жизни.
В феврале 2018 года житель подмосковного города Люберцы скончался после того, как в течение двух с половиной часов ждал скорую помощь.
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Генпрокуратура РФ , РИА Новости , Криминал , Происшествия
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