Недовольный россиянин с ружьем напал на офис платной трассы

Как рассказала Петрова, подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения пришел в офис по обслуживанию клиентов на трассе М-11. Он стал угрожать оружием и потребовал возврата 625 рублей, повторно списанных у него за проезд по платной автомагистрали.

Получив деньги, подозреваемый попытался скрыться, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов на выходе из офиса. По словам Петровой, у налетчика изъяли помповое ружье Remington-870 и 39 патронов к нему. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»).

15 декабря 2017 года в сети появилось видео, на котором видно, как молодые водители сносят шлагбаум на Западном скоростном диаметре — внутригородской платной автомагистрали Санкт-Петербурга.