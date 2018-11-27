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Недовольный россиянин с ружьем напал на офис платной трассы 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Подмосковные полицейские задержали мужчину, попытавшегося ограбить пункт оплаты проезда на трассе М-11 Москва — Петербург. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщила ТАСС начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.
Как рассказала Петрова, подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения пришел в офис по обслуживанию клиентов на трассе М-11. Он стал угрожать оружием и потребовал возврата 625 рублей, повторно списанных у него за проезд по платной автомагистрали.
Получив деньги, подозреваемый попытался скрыться, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов на выходе из офиса. По словам Петровой, у налетчика изъяли помповое ружье Remington-870 и 39 патронов к нему. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»).
15 декабря 2017 года в сети появилось видео, на котором видно, как молодые водители сносят шлагбаум на Западном скоростном диаметре — внутригородской платной автомагистрали Санкт-Петербурга.
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Комментарии1
Татьяна Петрова , МВД , ИТАР-ТАСС , Криминал , Происшествия , Москва , Санкт-Петербург
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