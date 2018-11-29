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Избивших инвалида подростков приговорили 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Двум подросткам, избившим инвалида в Кирово-Чепецке Кировской области, вынесли приговор; один отправится в колонию общего режима, а второй выплатит штраф в 10 тыс. рублей.
16-летнего фигуранта дела признали виновным в совершении хулиганства, его 18-летний подельник был признан виновным еще в нескольких уголовных делах, сообщается на сайте регионального СК.
В апреле 2018 года в Сети опубликовали видеозапись, на которой подозреваемые брызгают в из газового баллончика в лицо инвалиду-пенсионеру и избивают его. Спустя некоторое время выяснилось, что один из молодых людей — сын сотрудницы полиции.
«Следствием и судом установлено, что 11 апреля 2018 года, после нападения на пенсионера молодые люди 16 и 18 лет, вступив друг с другом в преступный сговор, направленный на совершение хулиганства, на одной из улиц города Кирово-Чепецка нанесли побои ранее незнакомым 14-летним мальчикам, после чего распылили им в лицо содержимое аэрозольного устройства, причинив физическую боль», — говорится в сообщении ведомства.
Позднее следствие установило, что 18-летний подозреваемый также хранил наркотики в крупном размере, и совершил преступление против половой неприкосновенности 16-летней девочки.
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ФСИН , Криминал , Происшествия , Кирово-Чепецк , Кировская Область
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