Избивших инвалида подростков приговорили

16-летнего фигуранта дела признали виновным в совершении хулиганства, его 18-летний подельник был признан виновным еще в нескольких уголовных делах, сообщается на сайте регионального СК.

В апреле 2018 года в Сети опубликовали видеозапись, на которой подозреваемые брызгают в из газового баллончика в лицо инвалиду-пенсионеру и избивают его. Спустя некоторое время выяснилось, что один из молодых людей — сын сотрудницы полиции.

«Следствием и судом установлено, что 11 апреля 2018 года, после нападения на пенсионера молодые люди 16 и 18 лет, вступив друг с другом в преступный сговор, направленный на совершение хулиганства, на одной из улиц города Кирово-Чепецка нанесли побои ранее незнакомым 14-летним мальчикам, после чего распылили им в лицо содержимое аэрозольного устройства, причинив физическую боль», — говорится в сообщении ведомства.

Позднее следствие установило, что 18-летний подозреваемый также хранил наркотики в крупном размере, и совершил преступление против половой неприкосновенности 16-летней девочки.