Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд вынес приговор «свадебному стрелку» из Чечни 

Москва24 + ещё 1 2 часа назад
Фото: depositphotos/AndreyPopov
Бывшего старшего помощника прокурора Шалинского района Чечни Магомеда Гучигова приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно за стрельбу из свадебного кортежа. Решение принял Нагатинский районный суд столицы, передает Агентство "Москва".
Гучигова признали виновным в хулиганстве, совершенном с применением оружия.
Инцидент со стрельбой из свадебного кортежа произошел в районе парка "Царицыно" осенью 2016 года.
Когда полиция начала расследование этого праздника со стрельбой, Магомед Гучигов скрыл свое место работы, а также намеренно путался в показаниях. В итоге он лишился должности за нарушение присяги и порочащее честь поведение. Приказ о его увольнении подписал прокурор Чеченской Республики Шарпудди Абдул-Кадыров.
11 сентября 2016 года участники свадебного кортежа открыли стрельбу на юге столицы. Все машины были задержаны полицейскими. При досмотре правоохранители обнаружили и изъяли травматическое оружие.
Москва24: последние новости
Суд арестовал замруководителя Пенсионного фонда по Красноярскому краю В Махачкале ранили заслуженную артистку Дагестана Машидат Омарову Младенец погиб при пожаре в частном доме в Щелкове
Комментарии
АГН "Москва" , Криминал , Происшествия , Чеченская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия пригрозила Украине серьезными последствиями283
Протесты против РФ на Украине набирают обороты158
Обещавший уничтожить корабли РФ попался пограничникам104
Порошенко ввел военное положение на Украине473
США «вмешались» в конфликт в Керченском проливе1109
Видео
00:24
Порошенко ввел военное положение на Украине
В мире
00:48
Пока вы спали: Запад отреагировал на «агрессию» в Азове
Общество
05:19
Россия пригрозила Украине серьезными последствиями
Политика
02:35
Что стоит за провокацией украинских кораблей
В мире
02:59
В Японии показали андроида-ребенка
Наука и техника
04:35
Лавров выступает на форуме «Наука во благо человечества»
Политика Другое
01:09
Лавров высказался о ситуации в Керченском проливе
Политика
10:10
Оставшийся без жилья Шура пошел в суд
Шоу-бизнес
11:51
Бронированную «Газель» испытали пулеметом
Армия
04:39
«Порошенко стал политическим трупом»
Украина Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение