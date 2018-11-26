Суд вынес приговор «свадебному стрелку» из Чечни

Бывшего старшего помощника прокурора Шалинского района Чечни Магомеда Гучигова приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно за стрельбу из свадебного кортежа. Решение принял Нагатинский районный суд столицы, передает Агентство "Москва"

Гучигова признали виновным в хулиганстве, совершенном с применением оружия.

Инцидент со стрельбой из свадебного кортежа произошел в районе парка "Царицыно" осенью 2016 года.

Когда полиция начала расследование этого праздника со стрельбой, Магомед Гучигов скрыл свое место работы, а также намеренно путался в показаниях. В итоге он лишился должности за нарушение присяги и порочащее честь поведение. Приказ о его увольнении подписал прокурор Чеченской Республики Шарпудди Абдул-Кадыров.

11 сентября 2016 года участники свадебного кортежа открыли стрельбу на юге столицы. Все машины были задержаны полицейскими. При досмотре правоохранители обнаружили и изъяли травматическое оружие.