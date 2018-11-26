В Красноярском крае арестован замглавы отделения ПФР 

В Красноярском крае арестован заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России Алексей Трофимов. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета в WhatsApp.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемого», — отметили в ведомстве.
22 ноября Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с хищением на госконтрактах более 70 млн рублей в отделении Пенсионного фонда России по Красноярскому краю.
В 2017 году бывший министр связи Пермского края Евгений Балуев, как сообщало URA.RU, был осуждён на шесть лет по делу о хищении.