В Красноярском крае арестован замглавы отделения ПФР

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемого», — отметили в ведомстве.

22 ноября Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с хищением на госконтрактах более 70 млн рублей в отделении Пенсионного фонда России по Красноярскому краю.