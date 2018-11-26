В Москве у бизнесмена угнали велосипед за четыре тысячи евро

Полиция разыскивает неизвестного, который угнал у московского предпринимателя велосипед за 4 тысячи евро, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступило заявление от индивидуального предпринимателя 1967 года рождения. Он рассказал, что в период с конца июня по начало августа неизвестный в подземном паркинге его дома угнал велосипед Merida с дополнительным оборудованием (велокомпьютер, аккумулятор, два фонаря) стоимостью 4 тысячи евро", — пояснил собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Стоимость профессиональных велосипедов, особенно для даунхилла и шоссейных гонок, может исчисляться сотнями тысяч рублей и в отдельных случаях доходить до миллиона и выше. Например, стоимость велосипеда Dogma F10, на котором выигрывались соревнования "Тур де Франс" и "Вуэльты Испании" 2017 года, а также "Джиро д'Италия" и "Тур де Франс" 2018 года, как раз приближается к 1 миллиону рублей.