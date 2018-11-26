Осужденная за мошенничество сообщница «бога Кузи» Г. Маркевич освобождена в зале суда

«Приговор в отношении изменить, зачесть срок содержания под стражей из расчета один день содержания под стражей за полтора дня колонии. Освободить Г. Маркевич в зале суда», — огласила решение судья.

Остальным фигурантам дела суд также зачел срок содержания под стражей, однако в остальной части приговор оставлен без изменений.

Адвокаты в своих апелляционных жалобах ссылались на то, что на территории РФ существует свобода вероисповедания и организация Андрея Попова , известного как «бог Кузя», не являлась преступной группой или сектой. Кроме того, защитники отметили, что все денежные средства были получены в качестве пожертвований и вознаграждения за работу. По их словам, деньги собирались в том числе на строительство храма и выделялись прихожанами добровольно.

В частности, адвокат осужденного отметила, что А. Попов получил благословение на создание религиозной общины и строительство православного храма. «Статья, инкриминируемая моему подзащитному, подразумевает создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью. Факт насилия или причинения вреда здоровью потерпевшим так и не был установлен», — пояснила защитник.

Также она указала на состояние здоровья своего подзащитного. Согласно медицинским заключениям, оглашенным судьей, у А. Попова выявлен ряд заболеваний, в том числе атрофия зрительного нерва и катаракта.

Сам А. Попов и остальные осужденные просили приговор отменить и оправдать их. «Я не совершал тех преступлений, в которых обвиняюсь, секты я никакие не организовывал. Какими бы ни были мои воззрения, я делился своими взглядами на бога и на религию не для того, чтобы получать деньги или власть над людьми. Я надеялся, что мои мысли помогли бы людям. Я очень прошу уважаемый суд оправдать нас или смягчить приговор», — сказал А. Попов.

Гособвинение в свою очередь просило оставить приговор без изменений. Прокурор подчеркнула, что виновность осужденных доказана совокупностью представленных доказательств, в частности показаниями потерпевших. «Показания потерпевших являются достоверными и дополняющими друг друга», — сказала прокурор.

В июле 2018 г. Пресненский суд столицы приговорил А. Попова к пяти годам колонии общего режима . Остальным подсудимым суд назначил наказание от четырех лет девяти месяцев до четырех лет 11 месяцев колонии общего режима.

Также суд удовлетворил большинство исков от потерпевших на сумму более 2,5 млн руб. Суд не стал назначать подсудимым дополнительное наказание в виде штрафов и ограничения свободы.

А. Попов и его помощники были задержаны в сентябре 2015 г.

Изначально на скамье подсудимых оказались пять последовательниц А. Попова. Кроме Жанны Фролушкиной, Надежды Розановой и Галины Маркевич обвиняемыми по делу проходили Мария Розанова и Екатерина Грехова, однако в январе 2018 г. суд прекратил их уголовное преследование за истечением сроков давности привлечения к ответственности.

По материалам следствия, в сентябре 2007 г. А. Попов, провозгласивший себя «богом Кузей», создал на территории Москвы религиозное объединение, руководил им и пропагандировал его деятельность. Судом установлено, что фигуранты дела под предлогом отправления религиозных обрядов похитили денежные средства на сумму свыше 7 млн руб. Сам А. Попов и его сообщники отрицают все обвинения.