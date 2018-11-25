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В Дагестане ранили заслуженную артистку республики 

Ридус + ещё 6 1 час назад
Фото: Ридус
В ночь на воскресенье, 25 ноября, в столице Дагестана Махачкале ранили из огнестрельного оружия заслуженную артистку республики Машидат Омарасхабову, сообщает телеканал «360» со ссылкой на собственный источник.
Инцидент произошел около дома певицы на проспекте Имама Шамиля, где ее поджидал злоумышленник.
Когда Омарасхабова подошла к дому, неизвестный сделал в ее сторону несколько выстрелов. Одна пуля задела артистку, она ранена в живот.
Как рассказал собеседник телеканала, певицу уже прооперировали. Врачи пока не дают комментариев по поводу состояния артистки.
По факту покушения на жизнь артистки возбуждено уголовное дело. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.
Согласно предварительным данным, а артистку стрелял 54-летний местный житель Джамалдин Ш. Мужчина объявлен в оперативный розыск.
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Криминал , Происшествия , Махачкала , Республика Дагестан
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