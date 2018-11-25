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Силовикам нашли новые места в тюрьмах 

Lenta.ru + ещё 2 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
В колониях строгого режима для осужденных правоохранителей преодолен дефицит мест. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН).
В ведомстве рассказали, чтобы были приняты меры «по созданию дополнительных мест для размещения бывших работников судов и правоохранительных органов в колониях строгого режима».
Ранее 14 ноября заместитель начальника ФСИН Валерий Максименко заявил, что исправительные колонии для бывших сотрудников полиции заполнены и необходимо строить новые. Он предположил, что рост числа осужденных силовиков связан с антикоррупционными мероприятиями.
По данным ФСИН, на 1 ноября 2018 года в России числится 571 тысяча заключенных, они содержатся в 707 исправительных колониях.
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Валерий Максименко , МВД , ФСИН , Криминал
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