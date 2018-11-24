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В США задержали брата президента Гондураса 

РИА Новости + ещё 7 53 минуты назад
Фото: © AP Photo / Matt Rourke
Брат действующего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса — Хуан Антонио Эрнандес — задержан в американском Майами, сообщила в пятницу пресс-служба главы центральноамериканской страны.
По заявлению пресс-службы, президент Эрнандес в курсе ситуации, но оказывать какое-либо влияние на нее не намерен.
"В случае с гражданином Хуаном Антонио Эрнандесом, как и с любым другим гондурасцем, президент и его правительство придерживаются позиции, что каждый сам несет ответственность за свои действия и эта ответственность никогда не может быть переложена на других", — говорится в коммюнике.
В тексте заявления не указана причина задержания брата президента, однако СМИ называют в качестве причины возможную причастность к наркотрафику. Как сообщает портал Primera Voz, родственник главы Гондураса уже доставлен из Майами в суд Нью-Йорка.
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Хуан Эрнандес , Криминал , США , Гондурас , Майами , Орландо
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