Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянин оценил 60 борделей и доложил депутату 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Житель Санкт-Петербурга практическим путем изучил 60 публичных домов в различных районах города и передал информацию о них депутату Госдумы Михаилу Романову. Об этом в пятницу, 23 ноября, сообщает «Фонтанка.ру».
Парламентарий, в свою очередь, направил данные в региональное управление МВД.
Согласно отчету правоохранительных органов, в половине административно-территориальных единиц Санкт-Петербурга функционируют бордели. Больше всего заведений — 15 — было обнаружено в Выборгском районе.
На основе собранных местным жителем данных сотрудники полиции составили 168 протоколов об административных нарушениях по статье «Занятие проституцией», а также возбудили несколько уголовных дел. В целом за последние 9 месяцев было выявлено 948 подобных случаев.
В июле в сети появилось видео, на котором сотрудник полиции в Краснодарском крае уговаривает клиента заплатить проститутке за оказанные ею услуги. На кадрах видно, как девушка требует обещанные деньги и говорит, что в противном случае ее уволят.
Последние новости
Кремль ответил на публикации о «даче Путина» Опубликовано видео алиби обвиняемого в групповом изнасиловании дознавательницы Раскрыты заслуги умершего начальника ГРУ
Комментарии3
Михаил Романов , Госдума , МВД , Фонтанка.Ру , Криминал , Общество , Происшествия , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лучший следователь Москвы сколотила банду275
Самая красивая студентка России39
Опубликовано видео алиби по делу дознавательницы113
США разворачивают прокси-флот на Черном море462
«Россия не будет умолять»67
Видео
00:43
Путин прибыл в Крым
Политика
05:31
США разворачивают прокси-флот на Черном море
В мире Статьи
00:27
«Пульсирующий монстр» вылез из канализации в Техасе
Наука
06:09
Путин похвалил Грефа
Политика
00:35
В убийстве российского посла обвиняются 28 человек
В мире Происшествия
01:04
Лучший следователь Москвы сколотила банду
Происшествия Криминал
25:12
Пока вы спали: США «рухнут» в 2019 году
Общество
02:49
Вечная «музыка»: Петров и Боширов возвращаются
Происшествия Статьи
03:18
Бессрочная мечта: Порошенко рассказал про НАТО
Украина Статьи
02:21
Москве мало не покажется
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение