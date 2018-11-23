Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бывший вице-губернатор получил 11 лет строгого режима за взятки 

Lenta.ru + ещё 4 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший вице-губернатор Владимирской области по строительству Дмитрий Хвостов приговорен к 11 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в более чем 560 миллионов рублей, сообщили «Ленте.ру» в Следственном комитете России (СКР).
По данным следствия, Хвостов получил четыре взятки на общую сумму свыше 20 миллионов рублей. Он был задержан оперативниками Управления ФСБ по Владимирской области на родине — в Краснодарском крае, через месяц после увольнения с должности 26 октября 2016 года.
«В 2014 году во Владимире Хвостов через посредника получил 1,4 миллиона рублей за включение строительства одного из детских дошкольных учреждений города в соответствующую федеральную программу. А в последующем тот же коммерсант передал вице-губернатору квартиру стоимостью порядка 6,4 миллиона рублей и более девяти миллионов рублей за согласование проектов застройки микрорайона "Сновицы-Веризино" города Владимира», — рассказал представитель СКР.
В апреле 2014 года Хвостов через посредника получил два миллиона 200 тысяч рублей наличными также от застройщика. За эти деньги он гарантировал поддержку в продвижении проекта застройки еще одного района города. В 2015 году третий фигурирующий в уголовном деле коммерсант передал ему 800 тысяч рублей за поддержку при реализации федеральной программы «Жилье для российской семьи».
Сам Хвостов на суде утверждал, что денег не брал, а уголовное дело сфабриковано, в том числе из-за отказа дать показания на бывшего губернатора Владимирской области Светлану Орлову. Однако суд учел показания посредников, которые указывали конкретные детали передачи денег и имущества.
Последние новости
Кремль ответил на публикации о «даче Путина» Опубликовано видео алиби обвиняемого в групповом изнасиловании дознавательницы Раскрыты заслуги умершего начальника ГРУ
Комментарии
Светлана Орлова , Дмитрий Хвостов , ФСБ , СКР , ФСИН , Lenta.ru , Криминал , Происшествия , Владимир , Владимирская Область , Краснодарский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лучший следователь Москвы сколотила банду275
Самая красивая студентка России39
Опубликовано видео алиби по делу дознавательницы113
США разворачивают прокси-флот на Черном море462
«Россия не будет умолять»67
Видео
00:43
Путин прибыл в Крым
Политика
05:31
США разворачивают прокси-флот на Черном море
В мире Статьи
00:27
«Пульсирующий монстр» вылез из канализации в Техасе
Наука
06:09
Путин похвалил Грефа
Политика
00:35
В убийстве российского посла обвиняются 28 человек
В мире Происшествия
01:04
Лучший следователь Москвы сколотила банду
Происшествия Криминал
25:12
Пока вы спали: США «рухнут» в 2019 году
Общество
02:49
Вечная «музыка»: Петров и Боширов возвращаются
Происшествия Статьи
03:18
Бессрочная мечта: Порошенко рассказал про НАТО
Украина Статьи
02:21
Москве мало не покажется
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение