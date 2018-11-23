Бывший вице-губернатор получил 11 лет строгого режима за взятки

По данным следствия, Хвостов получил четыре взятки на общую сумму свыше 20 миллионов рублей. Он был задержан оперативниками Управления ФСБ по Владимирской области на родине — в Краснодарском крае , через месяц после увольнения с должности 26 октября 2016 года.

«В 2014 году во Владимире Хвостов через посредника получил 1,4 миллиона рублей за включение строительства одного из детских дошкольных учреждений города в соответствующую федеральную программу. А в последующем тот же коммерсант передал вице-губернатору квартиру стоимостью порядка 6,4 миллиона рублей и более девяти миллионов рублей за согласование проектов застройки микрорайона "Сновицы-Веризино" города Владимира», — рассказал представитель СКР.

В апреле 2014 года Хвостов через посредника получил два миллиона 200 тысяч рублей наличными также от застройщика. За эти деньги он гарантировал поддержку в продвижении проекта застройки еще одного района города. В 2015 году третий фигурирующий в уголовном деле коммерсант передал ему 800 тысяч рублей за поддержку при реализации федеральной программы «Жилье для российской семьи».