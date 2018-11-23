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СК возбудил дело против избившей детей скакалкой учительницы 

Рамблер 3 часа назад
Фото: ТАСС
Архангельское управление следственного комитета возбудило уголовное дело против учительницы из Северодвинска, хлеставшей школьников скакалкой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В начале недели видео избиения детей спортивным снарядом учительницей физкультуры появилось в социальных сетях. Позже стало известно, что инцидент имел место в северодвинской школе №19.
После этого орудовавшая скакалкой педагог была отстранена от исполнения обязанностей, а затем уволилась по собственному желанию.
По данным управления СК по Архангельской области, поводом для избиения детей скакалкой для учительницы стали неправильные ответы на ее вопросы.
В свою очередь, избиение детей педагогом дало ведомству повод для возбуждения уголовного дела по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
Максимальное наказание, которое подразумевает 156-я статья УК, — лишение свободы на три года. К настоящему времени в рамках расследования дела СК провел все неотложные следственные действия, судмедэкспертизы, а также изъял орудие преступления.
Комментарии
СКР , Криминал , Северодвинск
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