СК возбудил дело против избившей детей скакалкой учительницы

Архангельское управление следственного комитета возбудило уголовное дело против учительницы из Северодвинска , хлеставшей школьников скакалкой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В начале недели видео избиения детей спортивным снарядом учительницей физкультуры появилось в социальных сетях. Позже стало известно, что инцидент имел место в северодвинской школе №19.

После этого орудовавшая скакалкой педагог была отстранена от исполнения обязанностей, а затем уволилась по собственному желанию.

По данным управления СК по Архангельской области, поводом для избиения детей скакалкой для учительницы стали неправильные ответы на ее вопросы.

В свою очередь, избиение детей педагогом дало ведомству повод для возбуждения уголовного дела по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Максимальное наказание, которое подразумевает 156-я статья УК, — лишение свободы на три года. К настоящему времени в рамках расследования дела СК провел все неотложные следственные действия, судмедэкспертизы, а также изъял орудие преступления.