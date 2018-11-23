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Уголовное дело в отношении жены экс-губернатора Новосибирской области прекращено 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Уголовное дело в отношении Натальи Юрченко, жены бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко, которая обвинялась в неуведомлении ФМС России о получении вида на жительство в Австрии, закрыто за истечением срока давности. Об этом сообщается на сайте Мирового суда Железнодорожного района Новосибирска.
В сентябре 2018 года в Мировой суд Железнодорожного района Новосибирска поступило дело Натальи Юрченко. Она обвинялась в том, что в ноябре 2014 года получила в австрийском городе Клагенфурт вид на жительство сроком действия с ноября 2014 года по ноябрь 2017-го, однако не уведомила об этом ФМС России. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 330.2 УК РФ ("Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве").
"Уголовное дело в отношении Юрченко Н. Н., обвиняемой по ст. 330.2 УК РФ, прекращено в связи с истечением срока давности уголовного преследования", — говорится в сообщении.
Статья 330.2 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или обязательными работами на срок до четырехсот часов.
Василий Юрченко был губернатором Новосибирской области с 2010 по 2014 год, а до этого пять лет занимал должность первого вице-губернатора. В марте 2014 года Юрченко лишился поста "в связи с утратой доверия", а в мае следователи СК возбудили в отношении него уголовное дело сначала о халатности (постановление впоследствии отменил прокурор), а затем в августе — о превышении полномочий. В октябре 2017 года суд признал бывшего чиновника виновным в превышении должностных полномочий при продаже земли в центре Новосибирска и приговорил его к трем годам лишения свободы условно.
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Василий Юрченко , Наталья Юрченко , Криминал , Австрия , Клагенфурт , Новосибирск , Новосибирская Область
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