Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На рэпера Хаски завели уголовное дело 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
В отношении рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова), который пытался устроить свое выступление в Краснодаре на крыше чужого автомобиля, возбудили уголовное дело из-за умышленного повреждении имущества. Об этом в четверг в ходе судебного заседания сообщила адвокат Кузнецова.
Хаски задержали в среду в Краснодаре. Ему не удалось провести концерт в клубе, и он начал выступать прямо на улице, забравшись на крышу чужого автомобиля. Хозяйка автомобиля подала заявление в полицию.
"Уголовное дело в отношении него уже возбуждено", — сказала в ходе заседания, где решается вопрос по административному наказанию Хаски, адвокат Наталья Жданович.
Санкции этой статьи предусматривают максимальное наказание до двух лет лишения свободы.
ТАСС: последние новости
Отец убитой Лошагиным модели подал встречный иск о разделе наследства Полиция задержала подозреваемых в кражах из банкоматов в Подмосковье Жительницу Владивостока осудили за организацию незаконного въезда в РФ 600 иностранцев
Дмитрий Кузнецов , Криминал , Происшествия , Краснодар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Катастрофа для рубля, алиби уфимских полицейских и другие события дня28
«Грузом» вертолетов над Кремлем оказались вооруженные люди126
Названа причина внезапного взлета вертолетов над Кремлем276
РФ заявили о доказательствах в сбоях GPS на учениях НАТО55
Сын директора школы убил любовницу и учительницу54
Видео
00:27
«Пульсирующий монстр» вылез из канализации в Техасе
Наука
00:26
Знаменитый повар-мем покормил Кадырова с ножа
Политика
00:18
Труба рухнула на людей у метро в Москве
Происшествия Другое
01:43
РФ предостерегла Киев от авантюр
Политика
01:04
«После пьянки»: Алибасов рассказал о первой ночи с Шукшиной
Шоу-бизнес Статьи
03:46
Маньяк-полицейский: как осудили убийцу проституток
Происшествия Статьи
00:14
Женщину ударили ножом у подъезда в Москве
Происшествия
01:04
Сын Алибасова отреагировал на свадьбу отца
Шоу-бизнес
01:00
Загадочные вертолеты над Кремлем озадачили москвичей
Новости Москвы
00:14
Собаке помогли выбраться из-под бетонной плиты
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение