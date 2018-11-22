На рэпера Хаски завели уголовное дело

В отношении рэпера Хаски ( Дмитрия Кузнецова ), который пытался устроить свое выступление в Краснодаре на крыше чужого автомобиля, возбудили уголовное дело из-за умышленного повреждении имущества. Об этом в четверг в ходе судебного заседания сообщила адвокат Кузнецова.

Хаски задержали в среду в Краснодаре. Ему не удалось провести концерт в клубе, и он начал выступать прямо на улице, забравшись на крышу чужого автомобиля. Хозяйка автомобиля подала заявление в полицию.

"Уголовное дело в отношении него уже возбуждено", — сказала в ходе заседания, где решается вопрос по административному наказанию Хаски, адвокат Наталья Жданович.

Санкции этой статьи предусматривают максимальное наказание до двух лет лишения свободы.