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Медбрат-душегуб извинился за сотню убийств 

Lenta.ru + ещё 1 57 минут назад
Фото: Mohssen Assanimoghaddam / Getty Images
Бывший медбрат из Германии Нильс Хегель извинился перед родственниками 100 человек, которых он убил. Об этом пишет Berliner Morgenpost.
Как сообщается, сделать это он решил в самом начале третьего дня слушаний. «Если был бы какой-либо способ помочь, я бы применил его, поверьте. (…) Тем временем я намерен дать ответ всем членам семей. Мне очень жаль», — заявил мужчина.
41-летний Хегель на слушаниях рассказывал о своих манипуляциях с лекарствами. По его словам, лиц тех, кого он убивал, он практически не помнит, поскольку важнее для него было смотреть на мониторы и медтехнику. При этом он заявил, что хоть и не может вспомнить всех пациентов, но не исключает, что действительно мог предпринять в их отношении какие-то действия.
В конце октября Хегель сознался в убийстве ста пациентов.
Сторона обвинения утверждает, что с 2000-го по 2005 год мужчина расправился с 36 пациентами в госпитале города Ольденбург, еще 64 — в соседнем Дельменхорсте. Согласно материалам следствия, он делал лежащим в реанимации больным инъекции с опасными для жизни дозами лекарств, чтобы «показать коллегам и начальству свои навыки возвращения людей к жизни и бороться со скукой».
Впервые медбрата осудили в 2008 году за покушение на убийство. Тогда ему дали семь лет тюрьмы. Во второй раз его приговорили к 15 годам в 2015-м за покушение на убийство пяти и более лиц. Хегель сознался психиатру в 30 убийствах, это дало властям повод продолжить расследование.
По версии следствия, число жертв может исчисляться двумя сотнями, однако это невозможно установить, так как многие тела были кремированы. Следователи назвали преступление крупнейшим за всю послевоенную историю страны серийным убийством.
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Нильс Хегель , Криминал , В мире , Европа , Происшествия , Германия
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