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СК возбудил дело из-за хищения 70 млн рублей в красноярском ПФР 

RT на русском + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с хищением на госконтрактах более 70 миллионов рублей в отделении Пенсионного фонда России по Красноярскому краю. Об этом информирует пресс-служба СК.
«В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий неустановленными сотрудниками отделения Пенсионного фонда России», — указано в сообщении.
Дело было возбуждено по материалам красноярского управления ФСБ. По версии следствия, в конце 2017 года отделение ПФР провело аукцион на приобретение двух зданий в Красноярске.
В СК отметили, что начальная стоимость составляла более 130 млн рублей при том, что реальная стоимость составляла около 54 млн рублей. В ведомстве добавили, что таким образом было похищено более 70 млн рублей.
Сотрудники СК и ФСБ провели обыски в сотрудниках отделения фонда, изъяли документацию, крупную сумму денежных средств, банковские карты и электронные носители информации.
Ранее Пенсионный фонд России применил дисциплинарное взыскание к сотруднику, который пригласил умершую жительницу Самары за пособием на собственные похороны.
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Комментарии3
ФСБ , Пенсионный фонд РФ , СКР , Криминал , Происшествия , Красноярский Край
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