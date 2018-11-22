СК возбудил дело из-за хищения 70 млн рублей в красноярском ПФР

«В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий неустановленными сотрудниками отделения Пенсионного фонда России», — указано в сообщении.

Дело было возбуждено по материалам красноярского управления ФСБ . По версии следствия, в конце 2017 года отделение ПФР провело аукцион на приобретение двух зданий в Красноярске.

В СК отметили, что начальная стоимость составляла более 130 млн рублей при том, что реальная стоимость составляла около 54 млн рублей. В ведомстве добавили, что таким образом было похищено более 70 млн рублей.

Сотрудники СК и ФСБ провели обыски в сотрудниках отделения фонда, изъяли документацию, крупную сумму денежных средств, банковские карты и электронные носители информации.

Ранее Пенсионный фонд России применил дисциплинарное взыскание к сотруднику, который пригласил умершую жительницу Самары за пособием на собственные похороны.