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Россиянка завезла в страну 600 иностранцев и поплатилась 

Lenta.ru + ещё 1 13 минут назад
Фото: РИА Новости
Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил местную жительницу к 1 году и 10 месяцам лишения свободы условно за организацию незаконного въезда в Россию иностранных граждан. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Приморского края.
По данным ведомства, в преступную группу вошли также житель Москвы и житель Приморья, уголовные дела в их отношении выделены в отдельное производство. Злоумышленники использовали заранее приобретенные документы и печати фиктивных фирм, чтобы изготавливать поддельные гарантийные письма об обязательствах принять иностранных граждан.
За свои услуги они получали вознаграждение суммой от 5,5 до 7,5 тысяч рублей.
В результате с декабря 2015 года по июль 2017 года на территорию России въехали больше 600 иностранцев. Основная цель их въезда — трудовая деятельность.
Осужденная жительница Приморья признала свою вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Личности незаконно въехавших в Россию иностранцев установлены, некоторые из них самостоятельно вернулись на родину. Решается вопрос о депортации граждан, незаконно находящихся в стране.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Владивосток , Москва , Приморский Край
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