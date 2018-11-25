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Секс‐шоп ограбили на северо‐западе Москвы 

Газета.Ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: Мир24
Вооруженные преступники совершили нападение на магазин интимных товаров на Новотушинском проезде, передает телеканал "360". Добычей грабителей стали пять тысяч рублей из кассы.
Двое злоумышленников ворвались рано утром в магазин "Интим" и, угрожая продавцу пистолетом, потребовали отдать выручку. Грабителям достались чуть больше пяти тысяч рублей. Заполучив деньги, преступники скрылись.
Сотрудник магазина обратился в полицию. Московские правоохранители начали розыск подозреваемых в вооруженном ограблении.
На месте происшествия были проведены все необходимые оперативно-следственные мероприятия. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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