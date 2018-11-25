Секс‐шоп ограбили на северо‐западе Москвы

Вооруженные преступники совершили нападение на магазин интимных товаров на Новотушинском проезде, передает телеканал "360". Добычей грабителей стали пять тысяч рублей из кассы.

Двое злоумышленников ворвались рано утром в магазин "Интим" и, угрожая продавцу пистолетом, потребовали отдать выручку. Грабителям достались чуть больше пяти тысяч рублей. Заполучив деньги, преступники скрылись.

Сотрудник магазина обратился в полицию. Московские правоохранители начали розыск подозреваемых в вооруженном ограблении.

На месте происшествия были проведены все необходимые оперативно-следственные мероприятия. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.